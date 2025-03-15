Tekirdağ'da 'evlat' dehşeti: Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı!
Çorlu ilçesinde yaşayan Yaşar Kuloğlu, tartıştığı oğlu Yılmaz Kuloğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli, Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde Çiçek 8. Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Yılmaz Kuloğlu (19) ile babası Yaşar Kuloğlu (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.
MERMİ BOYNUNA İSABET ETTİ
Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu, av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİYİ YUNUS TİMLERİ YAKALADI
Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde olayı gerçekleştirdiği yakalandı.
Çorlu Belediyesi’nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu’nun geçen günlerde emekli olduğu öğrenildi.
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