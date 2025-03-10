Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurtdışından getirdikleri kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurtdışından getirilen kadınların fuhşa zorlandığı belirlendi.
Çalışmada, kadınlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 16 kişinin ifadesine başvuruldu.
İfadelerin ardından düzenlenen operasyonla, kadınları fuhşa zorlayan İ.K. (44) K.G. (41) ve M.Ç. (51) gözaltına alındı.
Özbekistan uyruklu kadınlar S.N. (23) M.N. (20) ve B.E. (19) kurtarıldı.
Kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #tekirdağ #fuhuş #Operasyon
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