Araçların 'saşi numaralarını değiştirerek' piyasaya süren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Isparta'da hacizli, ağır hasarlı ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını aynı özelliklere sahip başka araçlarla değiştirerek piyasada sürdükleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçların saşi numaralarını "change" yöntemiyle başka araçlarla değiştirip organize bir şekilde piyasaya sürenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Yalvaç, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda, E.Ş, M.B, A.Ş. ve Ö.Ş. iş yerlerinde suçüstü yakalandı.
Operasyonda 8 otomobil, 3 takım numara çakma aparatı, 4 şasi numarası kesilmiş hurda otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
En Çok Okunan Haberler
- Buça'daki toplu sivil ölümleri hakkında neler biliniyor?
- Güney Kore toplumunun sorunu: Uykusuzluk
- Putin'in kızları ve ailesi ABD'nin 'yaptırım' listesinde
- Ağaoğlu: Vuslata az kaldı
- Derbide hesaplar 3 puan üzerinden
- Transfer harcamalarıyla ilgili araştırma
- Yumurtanın tanesi 2 liraya dayandı
- Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
- Isparta'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede