Bursa'da lodosun etkisiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar ve tuğlalar araçların üstüne düşerek zarar verdi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran lodos nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.
ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Diğer bir görüntüde ise merkez Yıldırım ilçesi Erikli mahallesinde bulunan bir evin duvarından düşen tuğlalar park halindeki cipin üstüne düştü. Cipte büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.
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