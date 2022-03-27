Kadıköy'de seyir halindeki araç alev aldı
İstanbul'da seyir halinde olan lüks araç bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında can kaybı olmadı.
İstanbul Kadıköy'de bir sürücü lüks aracıyla seyir halinde olduğu sırada otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Aracını yol kenarına çekerek inen sürücünün yanan otomobilini itfaiye ekipleri söndürdü.
MOTORDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Olay, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 LL 0358 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek aracını sola çekti. Kısa sürede yoğun duman oluşan aracın motor kısmını alevler sardı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
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