Denizli'de araçta erkek cesedi bulundu

5.02.2026 09:30:00
İHA
Denizli’de sabah saatlerinde 3 çocuk babası şahıs boş arazide park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında yurttaşların ihbarı üzerine boş bir arazide park halindeki 20 AEN 567 plakalı otomobilin içinde erkek şahıs ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göğsünde ve bacağında bıçak izleri bulunan cansız bedenin üç çocuk babası Mehmet Ali Zengin’e (32) ait olduğu öğrenildi. Detaylı inceleme sonrası Zengin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

