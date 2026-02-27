Araçta ölü bulunmuştu: Eşine 'kasten öldürme' davası!

Turhal ilçesinde 18 Ağustos 2024’te meydana gelen olayda Muhammed Köseoğlu aracında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu’nun eşi Ş.S.K. hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu’nun Turhal otogar civarında park halindeki araç içerisinde silahla vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. Olay günü maktul ile resmi nikahlı eşi Ş. S. K. arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre devam ettiği kaydedildi. Adli Tıp raporuna göre, Köseoğlu’nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu ve iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

SİLAH ÜZERİNDE PARMAK İZİ YOK

Kriminal incelemelerde, şüphelinin ellerinden alınan svap örneklerinde atış artığına rastlandığı, maktulün el ve tırnak sürüntülerinde ise DNA profili tespit edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca olay sonrası ele geçirilen silah üzerinde parmak izi bulunmadığı, bu durumun silahın temizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

OTOMOBİL İLE TIR PARKINA GİTMİŞLER

Dosyada yer alan tanık beyanları ve kamera kayıtları değerlendirilerek şüpheli ile maktul arasında olay günü birden fazla kez tartışma yaşandığı, çiftin otogar civarındaki bir tır parkına gittikleri belirlendi.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN’DA

İddianamede elde edilen deliller, uzmanlık raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüpheli Ş.S.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçlamalarına da yer verildi. Zile Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşmasının 29 Nisan’da yapılacağı öğrenildi.