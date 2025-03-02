Araçta sıkıştılar... Batman çevre yolunda kamyonet takla attı: 4 yaralı
Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Batman yeni Siirt çevre yolunda dün gece saatlerinde 72 EF 677 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
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