Araçta sıkıştılar! Sinop'ta otomobil çay yatağına uçtu: 2 kişi yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde çay yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkıştılar! Sinop'ta otomobil çay yatağına uçtu: 2 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:08

Türkeli'nden Ayancık yönüne gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 EB 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Otomobilde bulunan E.Ö. ve C.K. sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


Etiketler: #Sinop

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