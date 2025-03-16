Araçta sıkıştılar! Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: Yaralılar var...
Tokat’ın Erbaa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolu Erek Caddesi kavşağı yakınında meydana geldi.
Ahmet Tiryaki yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sinan Güler araçta sıkıştı.
KURTARMAK DAKİKALAR ALDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güler sıkıştığı yerden kısa sürede kurtarıldı. Tiryaki de yaklaşık 15 dakika süren uğraşların ardından çıkartıldı.
O anlar, kameraya yansıdı. 2 yaralı ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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