Tokat'ta iki otomobil birbirine girdi: 4 kişi yaralandı!

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta iki otomobil birbirine girdi: 4 kişi yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:38

O.A. (28) idaresindeki 60 AR 322 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında D.B. (55) yönetimindeki 60 AGB 389 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VAR

Kazada sürücü O.A. ile araçlarda bulunan E.A. (27) Z.B. (34) ve S.B. (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #tokat

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