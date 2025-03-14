Tokat'ta iki otomobil birbirine girdi: 4 kişi yaralandı!
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
O.A. (28) idaresindeki 60 AR 322 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında D.B. (55) yönetimindeki 60 AGB 389 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR VAR
Kazada sürücü O.A. ile araçlarda bulunan E.A. (27) Z.B. (34) ve S.B. (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: #tokat
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Yumruk, ihraç, koltuk
- İstanbul'un havası en kirli semti belli oldu