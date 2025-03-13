Tokat'ta kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: #tokat #Operasyon #kaçak silah
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