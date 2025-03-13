Tokat'ta kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:21

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.


Etiketler: #tokat #Operasyon #kaçak silah

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