Araçtan attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama

Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 6 şüpheli yakalandı.

Araçtan attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:44

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı.

Bu kapsamda; Batman yeni çevre yolu mevkisinde, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 otomobille kaçtı.

Şüpheli takip sonucu yakalanırken araçtan atıldığı tespit edilen çuval içerisinde 4 kilo skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #batman #uyuşturucu #Operasyon

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