Araçtan attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 6 tutuklama
Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı.
Bu kapsamda; Batman yeni çevre yolu mevkisinde, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 otomobille kaçtı.
Şüpheli takip sonucu yakalanırken araçtan atıldığı tespit edilen çuval içerisinde 4 kilo skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #batman #uyuşturucu #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Dikkat çeken paylaşım