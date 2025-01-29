Ordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu!

Altınordu ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu!
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:25

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 224 sentetik hap, 13 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki F.A. (22), M.K. (38), B.G. (35) ile T.B.'yi (30) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Etiketler: #Ordu #otomobil #sentetik #uyuşturucu

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