Ordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu!
Altınordu ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 224 sentetik hap, 13 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki F.A. (22), M.K. (38), B.G. (35) ile T.B.'yi (30) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: #Ordu #otomobil #sentetik #uyuşturucu
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