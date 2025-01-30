Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler; 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.B. (26), U.B. (29), G.B. (30) ve J.M.S. (19) emniyete götürüldü.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #Samsun #uyuşturucu
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