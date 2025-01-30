Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:46

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler; 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.B. (26), U.B. (29), G.B. (30) ve J.M.S. (19) emniyete götürüldü.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #Samsun #uyuşturucu

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