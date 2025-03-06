Araçtan cephanelik çıktı: Şüphelilerin hepsi çocuk!
Küçükçekmece’de devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.
Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
4’Ü DE ÇOCUK
Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #küçükçekmece #cephanelik
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