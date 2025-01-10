Kırıkkale'de bir evden cephanelik çıktı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör ve bin 284 fişek ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir evden cephanelik çıktı
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:23

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Y.A. isimli bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 tabanca, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör, bin 284 fişek ve bir bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat, ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Etiketler: #Kırıkkale #cephanelik

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