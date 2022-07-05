Araçtan çıkan kıvılcım '30 dönüm buğdayını' yaktı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.
Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü Karacalar mevkiinde, hasadı yapılmış boş buğday tarlasında çalışan saman balya makinesinden henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı çıkan kıvılcım yakındaki samanlara sıçradı.
Kısa sürede yanan samanlardan çıkan alevler, yangının başladığı yerin hemen yan tarafında bulunan henüz hasat yapılmamış Medetli köyünden 4 çiftçiye ait buğday tarlasına da sıçradı.
60 DÖNÜM DE ANIZ YANDI
Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin ve köy halkının müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, Medetli köyünden Öner Ergün, Fatih Aytekin, Ferudun Atalay ve Mehmet Yıldırım’a ait 30 dönüm buğday tarlası kül olurken yaklaşık 60 dönüm de anız yandı.
Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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