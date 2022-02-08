Arada ortaya çıkıyor, veresiyeleri kapıyor ve kayboluyor
Çorum'un Sungurlu ilçesinde her yıl belirli aralıklarla ortaya çıkan ve vatandaşların borcunu kapatan gizemli hayırsever yeniden ortaya çıktı. Kimliği bilinmeyen hayırsever bu defa 5 mahalle bakkalına borcu olan 54 vatandaşın 38 bin 900 liralık borcunu kapattı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.
"BU OLAYLARI GÖRMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"
Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun, dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.
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