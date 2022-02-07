İstanbul'da 'zam' eylemi: 'Taksitle yaşayıp borçlu ölüyoruz'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:10

Bakırköy Meydanı’nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri ve Haklarını alabilmek için direnen Neo Trend Tekstil İşçileri, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zama, Zulme Son!” yazılı pankart ve “Yapılan Zamlar Geri Alınsın!”, “Taksitle Yaşayıp Borçlu Ölüyoruz!”, “Zam, Zam, Zam Ucuzluk Ne Zaman?” yazılı dövizler taşıdı.

HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi Halil Arabulan, “İşsizlik ve pahalılık cehennemine atılan halkımızı birde zamlar yerden yere vurdu” diyerek sözlerine başladı. AKP iktidarı döneminde işsizliğin ve pahalılığın her geçen gün arttığını vurgulayan Arabulan, “Ey parababaları ve bekçiliği yapan AKP’giller! Bu çürümüş düzene mahkûm ettiğiniz halkımız inim inim inlemekte ve feryat etmektedir. Halkımız; Aç, Geçinemiyor, Barınamıyor, Donuyor, Ölüyor!” diye konuştu.

“BİZLERİN EN ÇOK CANINI YAKAN, KADIN CİNAYETLERİ, ZAMLAR, İŞSİZLİK, PAHALILIK VE YOKSULLUKTUR”

Zamların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Arabulan, “Hadsizce, pervasızca, hayâsızca zulüm ve ihanetlerine devam ediyorlar. Bu cennet ülkemizde, her güne mutlaka bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz. Bu cennet vatanımızda bizlerin en çok canını yakan, hayatımızdan bezdiren, çıkmazlara sürükleyen şeyler; kadın cinayetleri, zamlar, işsizlik, pahalılık ve yoksulluktur” ifadelerine yer verdi.

“SUSMAYACAĞIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Arabulan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bütün dertlerin tek çaresi Gerçek Devrimci, Demokratik Halk iktidarındadır. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, inatla davamızın peşinden gideceğiz. Bu davamız halkımızın ve ülkemizin kurtuluş davasıdır. 1923’te Halkımız Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızı kazanmışlar, emperyalist düşmanları kapı dışarı etmişlerdir. Ama o ABD-AB emperyalistleri 1950 yılından itibaren bacadan yeniden girmeye başladılar. Bugünkü cehennemcil felaketi yarattılar. Bu nedenle ikinci bir Kurtuluş Savaşı’nı veriyoruz. İkinci Kurtuluş Savaşımızı yine halkımızla birlikte Halkın Kurtuluş Partisi olarak zaferle sonuçlandıracağız. O zaferi sosyal kurtuluşla taçlandıracağız. Gerçek halkın iktidarını kuracağız.”

“PANDEMİYİ BAHANE EDEN HÜKÜMET HER ŞEYE ZAM, ZAM, ZAM”

Neo Trend Tekstil Direnişçileri adına konuşan Mehmet Bilal, Bakırköy halkına, “2 yıldır ülkemizde ve dünyada pandemi var. 2 yıldır pandemiyi bahane eden hükümet her şeye zam, zam, zam. 2 yıldır pandemiyi bahane eden patronlar işçi sınıfını kapının önüne koydular, sefalet ücretiyle çalıştırdılar” diye seslendi.

“HAKLARIMIZI ALABİLMEK İÇİN DEFALARCA HÜKÜMETE, CUMHURİYET SAVCILARINA SESLENDİM”

1 Temmuz’da patronlarının pandemiyi bahane ederek ücretsiz izne çıkarıldığını, 104 işçinin kapının önüne koyulduğunu belirten Bilal, “İstanbul’da 180 gündür direniyoruz. Sadece biz Neo Trend işçileri değil bütün fabrikadaki tekstil işçileri, fabrika işçisi sömürülüyor. Haklarımızı alabilmek için defalarca bu hükümete seslendim, defalarca seslendim Cumhuriyet Savcılarına, işçine sahip çık. Bizi patronlara karşı koruyun. Bu patron milleti devletimizi soyuyor, işçi sınıfını sömürüyor. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Biz işçi sınıfı kazanacağız. Onurlu bir şekilde direneceğiz” ifadelerine yer verdi.

“İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Bilal açıklamasını, “Direnişler, dalga dalga yayılıyor. Kazanımla sonuçlanıyor. Mutlaka biz kazanacağız. Çünkü biz halkız. Biz Neo Trend Tekstil işçileri Türkiye Cumhuriyeti'nden bütün direnişçileri selamlıyoruz. Biz direneceğiz, kazanacağız. Hırsız patron Kazım Akbulut’a hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bu ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Bu cennet vatanda çocuklarımızı büyütmek istiyoruz. Biz halkız, işçiyiz, kazanacağız” diyerek sonlandırdı.

Eylem sırasında HKP üyeleri ve Neo Trend Tekstil Direnişçileri, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zama, Zulme Son”, “AKP İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” sloganları attı.