Aradan geçen 1 yıla rağmen selde yiten hayat için iddianame yok

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:01

Antalya'da 12 Şubat 2024 gece yarısı başlayıp, sele dönüşen sağanak nedeniyle Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi’nin dolması sonucu 47 yaşındaki Halil Yıldız boğularak hayatını kaybetti.

Antalya Petrol istasyonu zincirleri Mevlana Petrol’de teknik servis personeli olarak çalışan 2 çocuk babası Halil Yıldız işyerindeki işlerini bitirmesinin ardından sabaha karşı saat 4 sularında Kepez Gazi Bulvarı’nda Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçit’inde aracıyla girmiş günün aydınlanmasıyla suların çekilmesiyle kendisinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

POLİS MEMURLARI İHBARA RAĞMEN YARDIMA GİTMEDİ

Aradan geçen bir yılın ardından Yıldız’ın büyük oğlu Ramazan Umut Yıldız, olay gecesi babasının her zaman uzun ve vardiyalı mesai saatleri içinde çalıştığını bildikleri için aramadıklarını, babasının altgeçide girmesinin hemen ardından mesai arkadaşlarını telefonla arayıp yardım istediğini, mesai arkadaşlarının ulaştığı polis memurlarından ise ‘Biz oraya giremeyiz’, yanıtını aldıklarını aktardı.

“GEÇİDİN GÜVENLİĞİ SAĞLANSAYDI BABAM HAYATTA OLABİLİRDİ”

Yıldız, babasının hayatını kaybetmesinin ardından da Antalya’da yine sel felaketlerinin yaşandığını, Çallı gibi başka altgeçitlerin yine yağmur suyu ile dolduğunu hatırlatarak, ‘Bu sefer altgeçitlerin önüne memurlar koyarak, girişleri çıkışları kapattılar. Bu sayede insanlar altgeçide girmedi ve başka can kayıpları yaşanmadı. Ancak 12 şubat gecesi bu yapılmadığı için benim babam vefat etti. Eğer bu altgeçitlerin kanal giriş çıkışlarının sağlamlığı önceden kontrol edilseydi, ya da alt geçidi dolma ihtimaline karşı görevliler bu altgeçide giriş çıkışları kapatsaydı, babam şu an hayatta olabilirdi” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Olaydan sonra müfettiş atamasının ardından müfettişin hazırladığı raporda. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serkan Temuçin, ASAT görevlisi Kanalizasyon Bakım Onarım İşletme Şube Müdürü İsmail Sercen Şenel, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Ahmet Taşlı ve Hacı Yağyapan hakkında soruşturma yapılabileceği, altgeçidin Kepez ve Muratpaşa ilçe sınırları içinde olması nedeniyle de Muratpaşa Belediyesi’nin de soruşturmaya dahil edilebileceği belirtildi. Müfettiş raporunda “Ölümün yaşandığı altgeçidin temizliğinin yeterince yapılmamasından ve altgeçidin fiziki yapısının istenen seviyede olmamasından kaynaklanmış olabileceği, imalattan kaynaklı olumsuzlukların bertaraf edilmesi için bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın kalıcı tedbirler için herhangi bir çalışma başlatmadığı gibi bu olumsuzluk sonucunda alt geçit içinde bulunan pompalara ait elektrik panosunun 25 Kasım 2023, 13 Şubat 2024, 5 Mart 2024’te meydana gelen yoğun yağışlarda su altında kaldığı haznelere gelecek suyun atılmasını sağlayacak pompaların elektriksiz kaldığı dolayısıyla elektrik panolarının alt geçidin en dip noktasından yeri üstüne çıkarılması gerekirken ancak vefat olayından pompaları besleyen panoların toprak seviyesinin üzerine çıkarılması için akılcı ve gerçekçi tadilatın gecikmeli de olsa ancak üçüncü bir su baskınından sonra ancak 6 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildiğine işaret edilerek, son beş buçuk yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü yürüten Serkan Temuçin hakkında soruşturma yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

İDDİANAME BEKLENİYOR

1 Kasım’da müfettiş raporunun tamamlanıp, 20 Aralık’ta savcılığa teslim edilmesinin ardından savcılık, müfettiş raporu doğrultusunda sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianamenin hazırlanması bekleniyor.

BELEDİYEDEN ÖLEN HALİL YILDIZ’IN AİLESİNİ ARAYAN, İLGİLENEN OLMADI

Halil Yıldız’ın hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili ihmal ve tazminat davalarının avukatlığını üstlenen Songül Ersan, “Şu an ceza dosyası devam ediyor. Belediye ve güvenlik yetkilileri hakkında savcılık soruşturma izni verdi. Bu bizim için değerli biri gelişme. Bu soruşturmaların tamamlanmasının ardından savcılık iddianame yazacak. Tabi ki olayın üzerinden 1 sene geçmesine rağmen hala iddianamenin hazır olmaması adaletin tesisinin gecikmesi anlamına geliyor. Tazminat davasının ilki Aralık ayının başında görüldü. Bu mahkeme sonucunda davacı Yıldız ailesinden mahkemeye tanık getirmesi istendi. O gün olay yerinde, altgeçide Halil Yıldız’dan birkaç dakika önce girerek aracına ağır hasar alarak canını kurtaran bir başka sürücü ile Yıldız’ın eşi 27 Şubat’ta tanık olarak dinlenecek. Ancak tazminat davasının sonuçlanması için ceza davasının sonuçlanmasını beklemek durumundayız” değerlendirmesini yaptı. Ersan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin olayla ilgili duyarsız davrandığını, teleferik kazasında ihmal suçlaması nedeniyle hayatını kaybeden kişinin ailesine ulaşılıp görüşme yapıldığı ancak Halil Yıldız’ın ailesinin bir kez bile aranmadığını da sözlerine ekledi.

Olay günü alt geçide giren diğer sürücü Ahmet Hamdi Dağlı olay günüyle ilgili “Benim arabamda 3 arkadaşım vardı, onlar da yüzme bilmiyordu. Alt geçitte yüzme bilen tek ben vardım. Geri dönüp ters istikametten girdiğimiz noktaya dönmeye çalıştığımızda alt geçit su dolmuştu. Biz arabanın üzerine çıkarak canımızı kurtardık. Arabanın üzerine çıktık ve su boynumuza kadar yükseldi. Antalya’nın en uzun alt geçidi dakikalar içinde doldu. Arabada benimle beraber yolculuk yapan arkadaşları arabanın üst tarafta demir profiller vardı, ittirerek onları oraya çıkarttım. Onlar orada beklerken arabadan alt geçidin girişine kadar yüzerek yardım getirmeye gittim, petrol istasyonunun girişine kadar yüzdüm. Sonra dışarı çıkarak kavşakta bağırarak yardım istedim. Çevredekiler hortum getirdi, arkadaşlarımı hortum ile sürükleyerek dışarı çıkarttım. Umut’un babasını da kurtarmak isterdim ama zaman yetmedi, onun üzüntüsünü de ayrı yaşadım” dedi. Dağlı, hastaneye gittiğinde kaydını adli olay olarak yaptırmasına rağmen hastane polisinin ifade almadığını söyledi.