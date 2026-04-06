Aralarında CHP'li meclis üyesi de var... Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 3 kişi serbest bırakıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

Önceki sabah saatlerinde jandarma ekipleri, Bolu Belediye binasına gelerek arama yaptı. Jandarma ekipleri belediyedeki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller inceleme altına alındı. Jandarma ekipleri, evrak ve bilgisayarları torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmek üzere binadan çıkardı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce de soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, toplanan yeni delilerle birlikte yeniden gözaltına alınmış oldu.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.