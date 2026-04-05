Amed SK, 10 kişi kalan Boluspor'a acımadı!

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif ile Boluspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif, 6-1'lik skorla kazandı.

Amed Sportif, 6. dakikada Mehmet Yeşil'in golüyle öne geçti.

BOLUSPOR 10 KİŞİ KALDI

Boluspor, Dean Lico'nun 31. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, 38. dakikada Mbaye Diagne ve 41. dakikada Celal Hanalp'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Diagne, 56. dakikada ikinci golünü attı. Daniel Mosquera Moreno 67., Dia Saba ise 71. dakikada farkı artırdı.

Boluspor'un tek golü 90. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.

12 MAÇLIK SERİ

Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini elde eden 2. sıradaki Amed Sportif, puanını 70'e çıkardı ve 3. sıradaki Erokspor ile 4 puanlık farkı korudu.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Boluspor ise 42 puanda kaldı.

Amed Sportif, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Sinan Kurt (Dk. 66 Tarkan Serbest), Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Murat Uçar, Hasani, Moreno (Dk. 72 Dimitrov), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne (Dk. 66 Çekdar Orhan)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima (Dk. 73 Mustafa Çaylı), Barış Alıcı (Dk. 55 Baluta), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk. 73 Abdulsamet Kırım), Onur Öztonga (Dk. 46 Rasheed), Işık Kaan Arslan(Dk. 83 Gökhan Akkan), Kouagba, Balburdia

Goller: Dk. 6 Mehmet Yeşil, Dk. 38 ve 56 Diagne, Dk. 41 Celal Hanalp, Dk. 67 Moreno, Dk. 71 Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Arda Usluoğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Liço (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Balburdia, Dk. 27 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 87 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)