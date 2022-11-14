Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:26

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce’de yasadışı yollarla ürettikleri silahları Ankara’da satarak kazanç elde eden suç örgütünü tespit etti.

5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara, İstanbul ve Düzce’de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3’ünün ev hapsine çarptırıldığı, serbest bırakılan 4 kişiden 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı aktarıldı.

2 BUÇUK MİLYONU AŞKIN PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 18 ev, 3 işyeri ve ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yapılan aramalarda 65 adet ruhsatsız tabanca, 190 adet şarjör, 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 296 adet sürgü, 43 adet silah alt takımı, 60 adet kabze, bin 195 adet çeşitli ebatlarda fişek, toplam 2 bin 267 adet iğne, pim ve diğer silah parçaları, 33 adet metal parça, 2 adet matkap, 3 adet torna makinesi, 1 adet freze makinesi, 2 adet torna tezgahı, 203 gram uyuşturucu madde, elektronik doküman ve 15 bin TL para ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen silahların piyasa değerinin 2 milyon 600 bin TL olduğu, parçaların birleştirilmesi halinde ise 75 adet yeni silahın yapılabileceği belirtildi.

ESKİ JANDARMA YÜZBAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suç örgütünün elebaşının ‘Ağa’ lakaplı Muhammet A. olduğu ve faaliyetlerini örgütün sözde yöneticisi olan ‘Komutan’ lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y. ile birlikte yürüttüğü öğrenildi. Zanlıların, ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları kendi örgüt üyelerine ve başka kişilere ve satarak kazanç elde ettikleri belirtildi. Öte yandan şüphelilerin, Ankara’daki başarılı operasyonların ardından İstanbul’da silah satmaya hazırlandıkları tespit edildi.

PARÇALAR HALİNDE SEVKİYAT YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Zanlıların, yerli marka tabancaların aynı modellerini ürettikleri, silahların sevkiyatını polise yakalanmamak için parçalar halinde ve ayrı günlerde yaptıkları, silah başına ise 35 bin ile 40 bin lira arası para kazandıkları ortaya çıktı. Üretimin yapıldığı bakım atölyesinin ise kapısına mühür vurularak faaliyetinin durdurulduğu aktarıldı.