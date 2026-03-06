Aralarında İran, Suriye ve Lübnan da var... Uçuş iptalleriyle ilgili yeni gelişme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Açıklamasında; İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıklarının devam ettiğini kaydeden Uraloğlu; Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşların sürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiğinin kontrollü ve sınırlı şekilde yürütüldüğünü belirti.

"9 MART GÜN SONUNA KADAR DURDURULDU"

Havayolu taşıyıcılarının İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart'a kadar durdurduğunu hatırlatan Uraloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir. Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır. Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır."