Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Aralarında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de var: THY, 10 ülkeye yönelik uçuş seferlerini iptal etti

Son Dakika... Aralarında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de var: THY, 10 ülkeye yönelik uçuş seferlerini iptal etti

28.02.2026 12:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Aralarında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de var: THY, 10 ülkeye yönelik uçuş seferlerini iptal etti

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları, Ortadoğu'da sabah saatlerinde başlayan saldırılar sonucu 2 Mart'a kadar Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca bugün için Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri de iptal edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyururken İran'dan da yanıt gecikmedi.

İran’dan İsrail’in kuzeyine yönelik balistik füze saldırısı sonrası bölgede sirenler çaldı. Saldırıların Körfez ülkelerine sıçradığı ve ABD üslerinin bulunduğu bölgelerde de yine sirenlerin devreye girdiği öğrenildi.

THY SEFER İPTALLERİNİ AÇIKLADI

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, saldırılar sonucu bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle sefer iptallerini kamuoyuna duyurdu.

Buna göre 2 Mart 2026 tarihine kadar seferlerin iptal edildiği ülkeler şöyle:

  • Lübnan
  • Suriye
  • Irak
  • İran
  • Ürdün

28 Şubat 2026 (bugün) için seferlerin iptal edildiği ülkeler ise şu şekilde:

  • Katar
  • Kuveyt
  • Bahreyn
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  • Umman

Üstün ayrıca, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir" açıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #THY #uçuş iptali #uçak seferi