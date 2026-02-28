Son Dakika... Aralarında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de var: THY, 10 ülkeye yönelik uçuş seferlerini iptal etti

İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyururken İran'dan da yanıt gecikmedi.

İran’dan İsrail’in kuzeyine yönelik balistik füze saldırısı sonrası bölgede sirenler çaldı. Saldırıların Körfez ülkelerine sıçradığı ve ABD üslerinin bulunduğu bölgelerde de yine sirenlerin devreye girdiği öğrenildi.

THY SEFER İPTALLERİNİ AÇIKLADI

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, saldırılar sonucu bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle sefer iptallerini kamuoyuna duyurdu.

Buna göre 2 Mart 2026 tarihine kadar seferlerin iptal edildiği ülkeler şöyle:

Lübnan

Suriye

Irak

İran

Ürdün

28 Şubat 2026 (bugün) için seferlerin iptal edildiği ülkeler ise şu şekilde:

Katar

Kuveyt

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Umman

Üstün ayrıca, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir" açıklamasında bulundu.