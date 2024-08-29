Aralarında İstanbul da var: 3 ile kuvvetli yağış geliyor!

İstanbul ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:46
Aralarında İstanbul da var: 3 ile kuvvetli yağış geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.


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