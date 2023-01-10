Aralarında polis de var: 5 taraftara ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten dava

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:17

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:17

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mağdur sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kadıköy'de 8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe- Ümraniyespor arasında oynanacak maç öncesi, bir grup taraftarın Osmanağa Mahallesi Ziya Bey Sokak'ta alkışlar eşliğinde "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli sözler söyleyerek tezahürat yaptıkları anlatıldı.

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı, paylaşım yapılan hesabın Berkan O.'ya ait olduğu belirtildi. Görüntülerin incelenmesinin ardından şüpheliler Berkan O., İsa. C., Özcan U., Serhat K. ve Tolga I.'nın hakaret içerikli tezahürat yaptıklarının tespit edildiği bildirildi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Berkan O. ifadesinde, videoyu kendisinin çektiğini, Fenerbahçe taraftarını ve ambiyansı paylaşmak istediğini söylediği aktarıldı. Berkan O., videoda görülen kişilerle herhangi bir bağlantısı olmadığını, videoda Cumhurbaşkanına söylenen sözlerin kendisine ait olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini ifade ettiği anlatıldı. İddianamede şüphelilerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan İsa C.'nin ifadesinde, olay yerinden geçen taraftarların tezahürat yaptığını, kendisinin de diğer takımlar aleyhine tezahürat yaptığını söylediği bildirildi. Polis memuru İsa C., bir süre sonra grubun tezahüratı değiştirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanına hakaret içeren tezahüratlar duyunca, tezahürat yapmayı bıraktığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. İddianamede, görüntülerde tespit edilemeyen diğer şüphelilerin dosyasının ise ayrıldığı belirtildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA AYRI AYRI 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede şüpheliler Berkan Oral, polis memuru İsa. C., Özcan U., Serhat K. ve Tolga I.'nın 'Alenen Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

