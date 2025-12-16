Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli yurttaşlar ve ailelerine sağlanan destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki, Aralık 2025 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

ARALIK 2025 EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIRILDI MI?

Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşları için beklenen gün geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada; "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet tarafından sağlanan bu destekten yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

Gelir Kriteri: Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, net asgari ücretin 2/3’ünden az olması.

Sağlık Raporu: Tam teşekküllü hastaneden alınmış "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" bulunması.

Bakım İhtiyacı: Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi.

Başvurular, ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılmaktadır.