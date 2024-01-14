Arama çalışmaları devam ediyor: Kayıp çiftçinin telefonu bulundu
Diyarbakır'da akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları 6’ncı gününde sürüyor.
Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, 8 Ocak'ta Dicle Nehri’nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi’nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı.
Kılıç’tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 9 Ocak'ta arama çalışması başlatıldı.
Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kılıç’ın suya düşme ihtimali üzerine nehir ve çevresinde arama tarama faaliyeti sürdürmeye başladı.
TELEFONU BULUNDU
Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç’a ait cep telefonu bulundu. Üçüncü günde ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın, Kılıç’ın kaybolduğu gün giydiği belirlendi.
Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları 6’ncı gününde de sürüyor.
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