Çiftçiler Alman bakanın feribottan inişini engelledi

Almanya’da 100’den fazla çiftçi, hükümetin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına tepki olarak Schlüttsiel limanına gelen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in feribottan ayrılmasını engelledi.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 14:08
Çiftçiler Alman bakanın feribottan inişini engelledi
Abone Ol google-news

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un başında olduğu koalisyon hükümetinin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına karşı tepkiler sürüyor. 100’den fazla çiftçi, dün akşam hükümetin planına tepki olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Robert Habeck’in bulunduğu feribotun yanaşacağı Schluettsiel’deki iskelede toplandı.

İskeleyi kapatan göstericiler, feribota girmeye çalışarak Bakan Habeck’in feribottan ayrılmasını engelledi. Alman polisi göstericilere müdahale ederken, Habeck ise Hooge Adası’na dönmek zorunda kaldı. Habeck’in gece saatlerinde başka bir feribotla ana karaya ulaştığı öğrenildi.

 

Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, feribot ablukasının "utanç verici" olduğunu ve demokratik toplumun kurallarını ihlal ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Şiddetin siyasi argümanda yeri yoktur. Bu, barışçıl gösteri yapan birçok çiftçinin davasını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Scholz’un başında olduğu koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay 2024 bütçe kesintileri kapsamında tarım sübvansiyonlarının azaltılmasına karar vermişti.

Plana tepki gösteren çiftçiler, başkent Berlin’de traktörlerle protesto gerçekleştirmişti. Hükümet tepkiler üzerine dün planın bir kısmında geri adım atmıştı. Buna göre tarım araçlarına yönelik vergi muafiyetinin devam edeceği, tarımda kullanılan mazota yönelik vergi indirimlerinin ise iptal edilmeyeceği, kademeli hale getirileceği belirtilmişti.


Almanya çiftçi

İlgili Haberler

Almanya'nın karbon salınımı 70 yılın en düşük seviyesine indi

Almanya'nın karbon salınımı 70 yılın en düşük seviyesine indi
Almanya'da aşırı sağ yükseliyor: AfD'nin üye sayısı arttı

Almanya'da aşırı sağ yükseliyor: AfD'nin üye sayısı arttı
Almanya, 2023'te silah ihracatında rekor kırdı

Almanya, 2023'te silah ihracatında rekor kırdı

En Çok Okunan Haberler