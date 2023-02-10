Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor: 105. saatte enkazdan telefon

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:11

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:32

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Arama- kurtarma çalışmaları 5. gününde de sürüyor. CNN Türk canlı yayınına, Malatya'da 80 yaşındaki Muzaffer isimli yurttaşla, enkaz altında telefonla sağlanan iletişim yansıdı.

CNN Türk muhabiri o anları şöyle anlattı:

"Dün akşam saatlerinde yeğeni Taner aradı. Muzaffer amca telefonun yanındaydı. Hemen telefonu açtı ve 45 saniye telefon açık kaldı. Daha sonra ekipler buraya yöneldi. Çalışmaların olduğu bu blok aslında ikinci depremde yıkıldı. İlk depremde ayaktaydı. Ama Muzaffer dede ilaçlarını almak için içeriye girdi ve o esnada ne yazık ki depreme yakalandı ve binanın altında kaldı. Dün akşam çalışmalar burada gün boyunca devam etti. Yeğeninin aklına geldi, sabit telefonu bir arayalım dediler. O basit telefonu aradılar. Çaldı ve sonra o telefon açıldı. 105 saat sonra yaşadığımız şu olay inanılır gibi değil. Ama Muzaffer dede ses vermiyordu. Daha sonra kesildi. Kesilince herhalde o esnada anladığımız kadarıyla Muzaffer amca, ses veremediği için telefonu kapattı. Bugün sabah saatlerinde yeğeni Taner yine aradı ve bu sefer tam 2 saat boyunca açık kaldı. Şu an en uygun tüneli nereden açacaklar ona bakıyorlar. Daha sonra termal kameralarla içeri girecekler. Muzaffer Öğüt'ün bulmaya çalışacaklar. Muzaffer dede dayanıyor diyor ki; 'Ben buradayım, gelin beni kurtarın.' Arama-kurtarma ekipleri de diyor ki; 'Dedem sen rahat ol, seni kurtaracağız.' 15 dakika önce bir köpekle de arama yapıldı."