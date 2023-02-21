Arama kurtarma köpeği Proteo'nun Sarıyer'e heykeli dikilecek

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:32

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 16:35

Depremlerde hayatını kaybedenler ve 2011 Van depremi sonrasında yardım gönüllüsü olarak geldiği Van'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atsushi Miyazaki için anma töreni düzenlendi.

Sarıyer'deki 'Atsushi Miyazaki' parkında düzenlenen törene Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Meksika İstanbul Başkonsolosu Maria İsabel Armida Limon, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Meksika Arama Kurtarma Ekibi ile geldiği Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında ölen köpek Proteo'nun heykelinin parka dikileceği açıklandı.

'PROTEO'YA VEFA BORCUMUZ VAR'

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Dayanışma 2011 yılındaki gibi uluslararası bir boyuta taşındı. Van depremi sonrasında, Miyazaki'nin adını bu parka verirken ailesinden ve Japon devletinden izin aldık. Vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için binlerce kilometre uzaktan gelen, vefa borcumuz olan isimlerden biri de arama-kurtarma köpeği Proteo. O bir asker olduğu için Meksika Ordusu'nun izniyle, parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz" dedi.

'İYİ BİR ASKER OLARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ'

Depremde hayatını kaybedenler için taziye dilekleri ifade eden Meksika İstanbul Başkonsolosu Maria İsabel Armida Limon ise, "Proteo yalnızca bir köpek değil, bir askerdi. Hayatı boyunca kışlada yaşadı, emirlere itaat etti. Aldığı son emir, Türkiye'ye yardım için 20 saatlik bir uçak yolculuğu yapmaktı. İyi bir asker olarak görevini yerine getirdi, korkunç depremde askeri timi ve diğer kurtarıcılarıyla beraber insanların enkaz altından çıkarılmasına yardım etti. Bugün tüm kurtarma ekibine ve hepsinin başarılarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören Atsushi Miyazaki'nin parkta bulunan heykeline karanfil bırakılmasıyla sona erdi.