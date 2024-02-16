Aramayla ortaya çıktı: Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:40

Güncelleme: 16.02.2024 - 18:40

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gördes ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında R.E. ve H.E. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1 dedektör, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli R.E. ve H.E. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.