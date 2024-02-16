Aramayla ortaya çıktı: Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gördes ilçesindeki 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:40
Aramayla ortaya çıktı: Ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gördes ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında R.E. ve H.E. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1 dedektör, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 

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Şüpheli R.E. ve H.E. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


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