Yüzlerce kişiye mezar olmuştu! Hatay'da yıkılan bin 759 binanın 975'i ruhsatsız çıktı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:22

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:22

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili 113 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı. Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen bin 759 binanın 975'inin ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Hatay Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı"nda konuşan Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda 22 bin 581 soruşturma dosyası açıldığı bilgisini paylaştı. Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.





"BELEDİYELERDEKİ BİNA RUHSATI DOSYASINA EL KONULDU"

Soruşturma süreci kapsamında Antakya ve Defne belediyelerindeki bina ruhsatı dosyalarına delillerin kaybolmaması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nca el konulduğunu aktaran Çelikkol, Antakya Belediyesinden 1370, Defne Belediyesinden 231 ruhsat dosyasının emanet bürosunda muhafaza edildiğini söyledi.





"113 KİŞİ TUTUKLANDI"

Soruşturmalar hakkında bilgi veren Çelikkol, "Soruşturmalar kapsamında 6 Şubat 2023'ten itibaren yıkılan binaların yapımından sorumlu olan 113 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle tutuklanmıştır. Deprem soruşturmaları kapsamında Hatay merkezde ölümlü tüm binaların inceleme ve tespit işlemi tamamlanmıştır" dedi.