Aranan şahıs halıların arkasında çıktı

Kayseri’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, halıların arkasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan şahıs halıların arkasında çıktı
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:15

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.’nin (37) saklandığı evi tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı halıların arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #halı #Kayseri

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