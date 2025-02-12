Aranan şahıs halıların arkasında çıktı
Kayseri’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, halıların arkasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.’nin (37) saklandığı evi tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı halıların arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi.
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