Aranıyordu... Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:53
Aranıyordu... Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.T. yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu bildirildi.


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