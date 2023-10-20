Aranıyordu... Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.T. yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu bildirildi.
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