Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... 2 FETÖ üyesi tutuklandı!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında tutuklama kararı verildi.
Güvenlik güçleri tarafından Edirne'nin İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Y.S. ve A.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Y.S. ve A.B.'nin, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı bildirildi.
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