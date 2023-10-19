Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... 2 FETÖ üyesi tutuklandı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:00

Güvenlik güçleri tarafından Edirne'nin İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Y.S. ve A.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.S. ve A.B.'nin, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı bildirildi.