Aranıyorlardı... Firari 20 FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.

Çalışmalarda firari durumdaki 20 şüphelinin adresleri tespit edildi. Farklı tarihlerde şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 Euro, 1000 İngiliz Sterlini ile 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dört zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.