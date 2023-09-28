Aranıyorlardı... Firari 20 FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı!

İstanbul'da Eylül ayında emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:07
Aranıyorlardı... Firari 20 FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı!
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.

Çalışmalarda firari durumdaki 20 şüphelinin adresleri tespit edildi. Farklı tarihlerde şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 Euro, 1000 İngiliz Sterlini ile 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dört zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Player Alanı
Emniyet fetö FETÖ/PDY İstanbul şüpheli Terör örgütü yakalandı

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 4 FETÖ şüphelisine gözaltı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 4 FETÖ şüphelisine gözaltı!

En Çok Okunan Haberler