Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 4 FETÖ şüphelisine gözaltı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinin jandarma tarafından yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:49
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 4 FETÖ şüphelisine gözaltı!
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin ortak operasyonunda yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan 4 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


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