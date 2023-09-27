Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 4 FETÖ şüphelisine gözaltı!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinin jandarma tarafından yakalandığı aktarıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin ortak operasyonunda yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan 4 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
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