Aranması olan arkadaşıyla kaza yaptı: 112'yi aramayıp sosyal medyadan yardım istedi!

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi’nde dün gece A.E. (39), idaresindeki tescilsiz motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan T.G. (38) yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunarak "Kimse bize yardım etmiyor" dedi. İhbar üzerine mahalledeki bir yurttaş, yaralıları kendi imkânlarıyla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, DİĞERİNE PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu ve tescilsiz motosiklet kullandığını tespit etti. Ayrıca yolcu konumundaki T.G.’nin mala zarar verme, tehdit suçlarından arandığı belirlendi. T.G. gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan sürücü A.E.’ye de gerekli işlemler yapıldı, ifadesinin ardından 30 bin TL idari para cezası uygulandı.

112'Yİ ARAMAK YERİNE SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

A.E.'nin sosyal medyada paylaştığı videoda, "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah’ını seven bize yardım etsin, yolda kaldık" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.