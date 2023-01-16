Polis taksiye 'Arap turist' gibi bindi, şoföre ceza yağdı
İstanbul'da polis, Arap turist gibi bindiği taksiyi yolculuk sırasında cep telefonuyla kaydetti. Taksimetre açmayan yolculuk boyunca telefonla oynayan taksici ceza yemekten kurtulamadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde görev alan bir polis, Sirkeci'den taksiye Arap müşteri gibi bindi.
TAKSİMETRE AÇMADI
Taksici, İkitelli'deki bir AVM'ye gitmek istediğini söyleyen yolcusundan taksimetre açmadan 300 lira istedi.
ANBEAN KAYDETTİ
Polis, taksi sürücüsünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini ve gazete okuduğunu cep telefonu ile kayıt altına aldı.
CEZA YAĞDI
Daha sonra Eminönü'ndeki denetim noktasına getirilen sürücüye taksimetre açmamaktan bin 979 lira, telefon ile ilgilenmekten 951 lira cezai işlem uygulandı.
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