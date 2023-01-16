Polis taksiye 'Arap turist' gibi bindi, şoföre ceza yağdı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:23

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde görev alan bir polis, Sirkeci'den taksiye Arap müşteri gibi bindi.

TAKSİMETRE AÇMADI

Taksici, İkitelli'deki bir AVM'ye gitmek istediğini söyleyen yolcusundan taksimetre açmadan 300 lira istedi.

ANBEAN KAYDETTİ

Polis, taksi sürücüsünün taksimetre açmadığını, seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini ve gazete okuduğunu cep telefonu ile kayıt altına aldı.

CEZA YAĞDI

Daha sonra Eminönü'ndeki denetim noktasına getirilen sürücüye taksimetre açmamaktan bin 979 lira, telefon ile ilgilenmekten 951 lira cezai işlem uygulandı.