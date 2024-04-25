Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler

Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:54

Güncelleme: 25.04.2024 - 09:54

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu Türkçe’ye çevrilmesini istedi.

Erbaş daha sonra cevabı da Türkçe verdi. Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiğinin yazıyordu.

Bunun üzerine Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiklerini duyurdu.

“LONDRA’DAKİ EVİNİZİN ADRESİNİ BİLMİYORDUK”

Paylaşım sırasında yapılan açıklamada ”Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas’a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur’an-ı Kerim yolladık” denildi.

Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas'a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur'an-ı Kerim yolladık.@umitozdag @eerhan1 pic.twitter.com/oGWOLaJX1T — Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı (@ZaferPartisi_34) April 24, 2024

Paylaşımın devamında da “Özür dileriz, Londra’daki evinizin adresinizi bilmiyorduk. İş yerinize gönderdik” ifadeleri kullanıldı.