Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı Irak ziyareti sırasında muhabirin sorduğu Arapça soruyu anlamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:54
Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu Türkçe’ye çevrilmesini istedi. 

Erbaş daha sonra cevabı da Türkçe verdi. Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiğinin yazıyordu.

Bunun üzerine Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiklerini duyurdu. 

“LONDRA’DAKİ EVİNİZİN ADRESİNİ BİLMİYORDUK”

Paylaşım sırasında yapılan açıklamada ”Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas’a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur’an-ı Kerim yolladık” denildi. 

Paylaşımın devamında da “Özür dileriz, Londra’daki evinizin adresinizi bilmiyorduk. İş yerinize gönderdik” ifadeleri kullanıldı.


Zafer Partisi haberleri Ali Erbaş haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş haberleri Kuran haberleri

İlgili Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti
Ali Erbaş’ın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!

Ali Erbaş’ın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
Ali Kılıç’tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sert tepki

Ali Kılıç’tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sert tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması

'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası istifa etmişti: CEO'su hakkında 'yüksek lisans' tartışması
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'

Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'
70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu

70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu