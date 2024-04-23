Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kendisine sorulan Arapça soruya cevap veremedi ve Türkçe tercüme istedi. Erbaş’ın biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:51
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat’ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkındaki Arapça sorusunu anlamayarak Türkçeye çevirtti.

Erbaş Türkçeye çevirttiği soruya, “Hepsi bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz” yanıtını verdi.

BİYOGRAFİSİNDE ARAPÇA’YI BİLDİĞİ YAZIYOR

Muhabirin sorduğu Arapça soruyu anlayamayarak Türkçe tercüme isteyen Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.


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