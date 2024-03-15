Ali Erbaş’ın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!

Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, lüks otomobilinin anahtarı için şiir yazdı. Sosyal medya hesabından otomobilinin anahtarını ve yazdığı şiiri paylaşan Erbaş, daha önce de Euro yükseldiği için en küçük çocuğunu yurt dışına çıkaramadığından yakınmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:09
Ali Erbaş’ın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
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Toplumdaki derinleşen yoksulluk ve açlığa karşın yurttaşlara 'sabır' çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'dan yeni bir skandal hamle daha geldi.

Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını ve anahtara yazdığı şiiri paylaştı.

"SEVGİLİ ANAHTARIM..."

Sözcü’nün aktardığı habere göre; Feyza Erbaş, paylaştığı şiirde şu ifadeleri kullandı:

“O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım.”

BU İLK SKANDAL DEĞİL!

Feyza Erbaş daha önce de, sosyal medya hesabından 3 çocuğunun fotoğrafını yayımlayarak 8 yaşındaki kızının 13 ülke, 5 yaşındaki oğlunun 2 ülke gezdiğini, 3 yaşındaki en küçük oğlunun ise Euro’nun yükselmesi nedeniyle hiç yurt dışına çıkamadığından yakınmıştı. Bu paylaşım, büyük tepki toplamıştı.



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