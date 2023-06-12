Araştırma sonuçları ortaya koydu: Sağlık emekçileri barınamıyor!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kamuda çalışan sağlık emekçilerinin hem dışarıya hem içeriye göçü sürüyor. Sağlıkçıların büyük bir kısmı yurtdışına göç ederken ülkede kalanlar da artan ev kiraları nedeniyle tatil bölgeleri ve büyükşehirlere atama istemeyip bu bölgeleri terk ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) yaptığı araştırmaya göre ebe ve hemşirelerin yüzde 42’si kirada oturduğunu ifade ederken yüzde 14’ü ailesinin evinde ya da ailesi ile oturduğunu ifade ediyor. Kirada oturan ebe ve hemşirelerin ise yüzde 93’ü son dönem kira artışları nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtiyor. Kirada veya ailesinin evinde oturan ebe ve hemşirelerin yüzde 96’sı bugünkü ekonomik şartlarda ev sahibi olamayacağını ifade ederken ebe ve hemşirelerin yüzde 82’si ekonomik sorunlar nedeniyle düzenli kredi borcunun olduğunu söylüyor.

‘ÇADIR ALAMAYACAK DURUMDALAR’

SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, kamuda çalışan sağlıkçıların kiraların çok yüksek olması nedeniyle barınamadığını belirterek “Ankara’da en uygun kira 8 bin TL’den başlıyor. Bu ücret en düşük devlet memuru maaşına denk. Eğer süreç böyle devam ederse durumu uygun olan kamu emekçileri karavanda, durumu uygun olmayanlar çadırda kalmaya başlayacak” dedi.

(Kubilay Yalçınkaya)

Sağlık emekçilerine ya kira ya da çadır yardımı yapılması gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, “TOKİ’nin ucuz sosyal konut görevini, Kızılay ucuz sosyal çadır olarak devralsın. Kamu emekçileri büyükşehirlerde değil konut alacak çadır alamayacak durumda. Ekonomik deprem büyükşehirlerde çadır kentler kurduracak” ifadelerini kullandı.

‘2005’E DEK YAPILIYORDU’

Yalçınkaya, 2005 yılına dek kamu emekçilerine kira yardımı yapıldığını ancak daha sonra kesildiğini anımsatarak “Sağlıkçılar geçinemiyor. Anadolu’ya doğru göç var. Eskiden doğu illerine taşraya daha düşük puanla yerleştirme olurken şu an büyükşehirlere daha düşük puanla yerleştirme gerçekleşiyor. Acilen kira yardımı sistemi tekrar getirilmeli” diye konuştu.