'Arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı

Yüksekova'da, Abidin Kaya ile kardeşi Aydın Kaya arasındaki 'arazi' anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Yeğeni Hakan Kaya'yı tabanca ile vurarak öldüren Aydın Kaya, ağabeyi Abidin Kaya'yı da ağır yaraladı.

DHA
17 Haziran 2022 Cuma, 12:17
'Arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı
Abone Ol google-news

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aydın Kaya, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Hakan Kaya'yı (31) tabancayla öldürdü, ağabeyi Abidin Kaya'yı (56) da ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Kaya ile kardeşi Aydın Kaya arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aydın Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak yeğeni Hakan Kaya ile ağabeyi Abidin Kaya'ya ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Hakan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Abidin Kaya ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan Aydın Kaya'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.


hakkari Cinayet arazi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler