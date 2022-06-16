Küçükçekmece'de liseli cinayeti davasında 5 yıl sonra keşif kararı

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:46

Küçükçekmece’de 5 yıl önce içinde bulunduğu otomobilin 2 grubun silahlı çatışmasının ortasında kalması sonucu vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün ölümüyle ilgili mahkemenin 6 sanık için 'iştirak halinde öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılması kararı istinafa taşındı. İstinafta görülen duruşmada olayla ilgili keşif yapılmasına karar verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya 6 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu bulunan 4 sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Maktul Emircan Açıkgöz’ün ailesinin de katıldığı duruşmaya taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Feyyaz Eren savunmasında, "Biz saldırıya uğradık ve olayın mağduruyuz. Ben Servet ve Cenap’la arabadaydım. Alageyik Caddesi'nden Koreli sokağa dönerken silahlı saldırıya uğradık. Ben de can havliyle korunmak amacıyla rastgele ateş ettim. Cenap da ateş etti. Ben silahı teslim ettim. Bize ateş edenler Yakup, Emrah ve Şahin Demirok’tur. Maktulün öldüğü yer bizim saldırıya uğradığımız yerden farklıdır. Demirok'ların kahvesinin önüdür. Maktulü vuran Demiroklar tarafından ateş edenlerdir. Olay yerinde keşif yaparsanız suçu kim işlediği anlaşılır" dedi.

Sanık Şahin Demirok ise "Maktulü öldüren karşı taraftır. Biz olayın mağduruyuz. Saldırıya uğrayan taraf biziz. Olay sırasında dernekteydim. Silah kullanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

"OLAY MAHALLİNDE KEŞİF YAPILMASINI İSTİYORUM"

Maktulün babası Hacı Açıkgöz ise, "Oğlumun arkadaşı Berat oğlumun vurulduğunu haber verdi. Hastanedeyken Berat bize ‘Vanlılar ateş etti’ dedi. ‘Vanlıların ve Diyarbakırlıların çatışmasının arasında kaldıklarını’ söyledi. Kim olduklarını sorduğumda Emrah Demirok, Şahin Demirok ve Akın Demirok’un ateş ettiğini söyledi. Berat bu söylediklerini mahkemede söylemedi. Bize hiç yaklaşmadı, teması kesti. Ayrıca olay mahallinde keşif yapılmasını istiyorum" dedi.

Anne Emine Açıkgöz ise "Ben cezalardan hoşnutsuzum çünkü daha fazla ceza verilmesini istiyorum. Olaya katılan tüm sanıklardan şikâyetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme, olay mahallinde olay yeri analizi konusunda 3 bilirkişiyle 17 Haziran’da keşif yapılmasına, keşif mahallinde olay yeri tutanağını düzenleyen polis memurlarından bir kişi ile mağdurlar Murat Gödel ve Berat Kızılkaya’nın hazır edilmesine karar verdi.