Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan muhtar öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti.

AA
15 Nisan 2022 Cuma, 10:08
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan muhtar öldü
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Işıklı köyü muhtarı Erdal Özsoy (52) ile Selim K. (49) arasında geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim K., av tüfeğiyle Özsoy'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Selim K.'yi evinde gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde de güvenlik önlemi aldı.


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