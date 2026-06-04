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Arazi kavgası kanlı bitti: Cinayet soruşturmasında 3 tutuklama

Arazi kavgası kanlı bitti: Cinayet soruşturmasında 3 tutuklama

4.06.2026 00:19:00
Güncellenme:
AA
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Arazi kavgası kanlı bitti: Cinayet soruşturmasında 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca yönelik silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesi, eşinin ise ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayın arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücüsü Hüseyin Ş'nin (51) hayatını kaybettiği, eşi S.Ş'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.Ş. (59), Z.Ş. (30), S.Ş. (27) ile M.Y'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ş, Z.Ş. ile S.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilmişti.

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